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Ordu'da tünelde damperi açılan kamyon ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:36 | Son Güncelleme

Nefise Akçelik Tüneli'ndeki olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu'da, tünel içinde bir kamyonun damperinin açılması nedeniyle yaklaşık iki saat ulaşım sağlanamadı.

Perşembe ilçesindeki Nefise Akçelik Tüneli'nde, Numan Kılıç idaresindeki 66 KJ 861 plakalı kamyonun, Samsun istikametine seyir halindeyken damperi açıldı. Damper, tünelin tavan bölümündeki aydınlatma ışığı ve yönlendirme levhalarına çarparak zarar verdi.

Kaza sonrasında, Ordu'dan Fatsa yönüne yaklaşık iki saat boyunca ulaşım sağlanamadı.

Ekiplerin, zarar gören aydınlatma ışığını ve yönlendirme levhalarını tamir etmesinin ardından, yol tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan, olay anı, tünelin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Damper kamyon Nefise Akçelik Tüneli ordu

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