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Ordu'da tüpten sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 18:49 | Son Güncelleme

Ordu'da tüpten sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi öldü

Ordu'nun Kumru ilçesinde, banyodaki tüpten sızan gazdan zehirlenen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Samur Mahallesi'nde 19 yaşındaki Samet Korkmaz, duş almak için girdiği banyoda tüpten sızan gazdan fenalaştı.

Durumu fark eden ailesi 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi evde yapılan Korkmaz, kaldırıldığı Kumru Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Samet Korkmaz'ın Medipol Üniversitesi Paramedik 2. sınıfı öğrencisi olduğu ve tatil için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

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