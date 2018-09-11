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Ordu'da tutuklu seri katil şüphelisi, Trabzon'a nakledildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 16:45 | Son Güncelleme

ORDU'da, gasp iddiasıyla yakalanarak, tutuklanan ve 13 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu (44), tutuklu bulunduğu Ünye Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesiyle Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne nakledildi.

Ordu'da tutuklu seri katil şüphelisi, Trabzon'a nakledildi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da, gasp iddiasıyla yakalanarak, tutuklanan ve 13 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu (44), tutuklu bulunduğu Ünye Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesiyle Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne nakledildi. Seri katil şüphelisi Çayıroğlu ile birlikte 2 kişi daha tutuklandı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde, şarküteri işletmecisi Mehmet Ali Çayıroğlu, 2 kişinin gece yarısı gasbedilmesiyle ilgili yakalanıp, gözaltına alındı. Çayıroğlu, Ordu ve Samsun'daki 13 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğu tespit edilince tutuklandı. Cezaevinden 19 Ocak'ta çıktığı belirtilen Çayıroğlu'nun, ilk cinayeti 10 Şubat'ta işlediği iddia edildi. Hırsızlık olaylarından sabıkası bulunan Çayıroğlu'nun gözaltına alınan ortağı Mustafa T. ile dini nikahla birlikte olduğu S.Ö. de tutuklandı. Tutuklu sayısı 3'e çıkarken, Çayıroğlu'na yardım eden başka kişiler olup, olmadığının da araştırıldığı belirtildi. Ünye Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, güvenlik nedeniyle Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne nakledildi. 13 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu iddia edilen Çayıroğlu'nun suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Mahallesi'nde öldürülen Şeker Köseoğlu'nun evinden çalınan av tüfeği ve ahırından çalınan buzağının, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evi ile ahırında bulunması sonucu ilk bağlantının kurulduğu cinayetle ilgili araştırma genişletildi. Akkuş Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarmanın kurduğu özel ekip; Ordu, Samsun ve Tokat'ta son 1 yıldaki faili meçhul cinayetler, ev ve ahır yangınları ile hayvan hırsızlıklarını araştırmaya başladı. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde, ahırında ve iş yerinde ele geçirilen eşyalara el koyuldu. Bunlardan bazılarının hırsızlık sonucu elde edildiği saptandı. Mağdurların savcılığa giderek, eşyalarını teyit ettiği, bunun üzerine de Mehmet Ali Çayıroğlu'nun bağlantısı olduğu olaylarla eşleşme sağlandığı öğrenildi.

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Ordu'da tutuklu seri katil şüphelisi, Trabzon'a nakledildiOrdu'da tutuklu seri katil şüphelisi, Trabzon'a nakledildiOrdu'da tutuklu seri katil şüphelisi, Trabzon'a nakledildiOrdu'da tutuklu seri katil şüphelisi, Trabzon'a nakledildi

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