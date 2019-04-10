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Ordu'da ülkeye kaçak giren 12 Afgan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:14 | Son Güncelleme

Ordu'da ülkeye kaçak giren 12 Afgan yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla girdikleri ve bir iş yerinde izinsiz çalıştıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 12 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, kaçak yollarla Ağrı üzerinden yurda girdiği belirlenen 12 Afgan, Ünye'deki bir iş yerinde izinsiz çalıştıkları sırada yakalandı.

Jandarma ekipleri, şahısları çalıştıran 2 kişi ile organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında idari işlem başlattı.

Afganistan uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Ordu Valiliğinin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiği kaydedildi.

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Afganistan uyruklu göçmen kaçak ordu Ünye

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