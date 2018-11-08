Ordu'da Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl 490 operasyon gerçekleştirildiğini, 634 şüpheli şahsın gözaltına alındığını, bunlardan 76'sının tutuklandığını bildirdi.

Yavuz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bağımlılığın, şu anda dünyanın mücadele etmek zorunda kaldığı en önemli tehdit unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Özellikle Türkiye'nin, uyuşturucu konusunda transit bir ülkeyken hedef ülke konumuna geldiğini belirten Yavuz, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatlarıyla oluşturulan proje ve mücadele yönteminin, özellikle uyuşturucunun hem yakalanması hem ticaretini yapanların cezalandırılması, ayrıca bağımlılığa neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik aldıkları tedbirlerin etkili olduğunu ifade etti.

Yavuz, Ordu'da geçen yıl emniyet ve jandarma birimleri tarafından 620 operasyon gerçekleştirildiğini kaydederek, "891 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 128 kişi tutuklanmış ve 34 çocuk hakkında da işlem yapılmıştır. 2017 yılı içerisinde 7 bin 742 ekstazi, 22 bin 749 gram esrar, 4 bin 713 kök kenevir ve 3 bin 638 gram da sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca çok az miktarda da metamfetamin ve skunk maddesine de rastlanmıştır." dedi.