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  4. Ordu’da uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı

Ordu’da uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı

16.03.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Ordu’da uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı

Ordu’da bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada bin 970 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ordu’da bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada bin 970 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticaretinden ve uyuşturucu madde kullanmaktan ayrı ayrı adli işlem yapılan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Öte yandan bir başka operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandılar. Ayrıca şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı da ayrı ayrı adli işlem yapıldı.

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