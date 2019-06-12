HABER

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 18:56 | Son Güncelleme

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aydır uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak, Liseler, Kaledere ve Çınarlık mahalleleri ile Fatsa ilçesinde çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Aramalarda 30 uyuşturucu hap ve 11 gram esrar ele geçiren ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Ev sahibi olanlar mutluluk gözyaşı döktüEv sahibi olanlar mutluluk gözyaşı döktü
Pendik'te suni teneffüsle hayata dönen kedinin sağlık durumu iyiPendik'te suni teneffüsle hayata dönen kedinin sağlık durumu iyi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 şüpheli gözaltına alındı ordu uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

AK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

AK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

Yıldırım'dan İstanbul Havalimanı'na ziyaret! Taksinin direksiyonuna geçti

Yıldırım'dan İstanbul Havalimanı'na ziyaret! Taksinin direksiyonuna geçti

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından tepki!

İBB çalışanlarından tepki!

TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

Bozkır toprakları 'şakayık' ile tanıştı

Bozkırda şakayık sürprizi! Onlarcası bir arada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.