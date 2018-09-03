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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 13 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde çalışma başlattı.

Ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli M.A'yı takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 13 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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