Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkuş ilçesinde İ.C'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.

İhbarı değerlendirerek şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 20 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.C, işlemlerinin ardından sevk edildiği Ünye Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini belirterek, başarılı operasyonlar yapan emniyet ve jandarma ekiplerini kutladı.

