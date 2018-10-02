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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

18 kilo 400 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, Kumru ilçesinde 6 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahısların ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 18 kilo 400 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, 17 av tüfeği fişeği, 1 ruhsatsız tabanca, 170 tabanca fişeği ile 1 tabanca şarjörü ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla 1'i ise şartsız salıverildi.

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ordu uyuşturucu operasyonu

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