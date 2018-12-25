Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 87 gram kubar esrar, 195,72 gram sentetik uyuşturucu ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklandı.

- 14 şüpheli gözaltında

Öte yandan, Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde 16 ayrı adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Adreslerde arama yapan ekipler, 14,25 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, şarjör ve 36 MKE marka fişek ele geçirdi.

Operasyon sonucu adreslerinde yapılan aramada yakalanan 14 şüpheli gözaltına alındı.

