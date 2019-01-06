Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilkent Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.G'nin evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 kilo 300 gram esrar ile 3 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.G, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu'da uyuşturucuya geçit verilmeyeceğini belirterek, operasyonu düzenleyen jandarma ekiplerini kutladı.
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