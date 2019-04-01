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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:02 | Son Güncelleme

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aybastı ve Fatsa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 5 kişiyi teknik takibe aldı.

Yaklaşık üç ay süren takibin ardından ekipler şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 25 sahte 100 dolar ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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5 gözaltı ordu uyuşturucu operasyonu

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