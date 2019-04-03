Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il dışından Ordu'ya gelen bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine otomobil, Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle mevkisinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 250 uyuşturucu hap ile 4 gram esrar ele geçirildi, İ.Y. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

