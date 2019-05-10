Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı yürütülen operasyonda şüpheliler C.A. ile E.A'nın adreslerinde arama yapıldı.
Aramada, 43 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 299 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Ordu Adliyesinde tutuklandı.
Valilikten uyuşturucu operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Halkımızdan almış olduğumuz destekle uyuşturucu suçları ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.
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