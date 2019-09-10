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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 23:24 | Son Güncelleme

Perşembe ilçesindeki operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Perşembe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler E.K, A.A. ve Y.B. yakalandı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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3 tutuklama ordu perşembe ilçesi uyuşturucu operasyonu

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