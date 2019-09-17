Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ve Korgan ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda daha önce haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişi yakalandı.

Şüphelilere ait evler ve eklentilerinde yapılan aramada, 18 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 915 gram kubar esrar ve üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan taş obje ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

