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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:16 | Son Güncelleme

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ve Korgan ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda daha önce haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişi yakalandı.

Şüphelilere ait evler ve eklentilerinde yapılan aramada, 18 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 915 gram kubar esrar ve üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan taş obje ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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3 gözaltı ordu uyuşturucu operasyonu

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