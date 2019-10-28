Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan sekiz kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçunu işledikleri şüphesiyle 8 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Fatsa ve Ünye ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 kilo 450 gram esrar ile 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan 1'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

