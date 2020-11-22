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Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

22.11.2020 15:46 | Son Güncelleme:
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Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ordu’nun Ünye ilçesinde sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen M.C.Ç.

Ordu’nun Ünye ilçesinde sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen M.C.Ç. isimli şahsı takibe aldı. Saraçlı Mahallesi’nde görülen şüpheli, kovalama sonrası ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın ifadesi sonucu ekipler, H.S. isimli şahsı da ikametinde gözaltına aldı. Her iki şüphelinin ev ve üst aramasında ise bir ruhsatsız tabanca, 155 gram kubar esrar, hassas terazi ile 2 bin 750 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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