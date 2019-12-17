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Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 18:45 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ve Fatsa ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası Ünye ve Fatsa ilçelerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Ordu’nun Ünye ve Fatsa ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası Ünye ve Fatsa ilçelerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Drone destekli olarak yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, uyuşturucuya geçit vermemek için çalışmaların sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

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