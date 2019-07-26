Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri 250 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ünye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçedeki Nuriye Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 2 kilo 79 gram uyuşturucu madde 'skunk', 500 sentetik hap ele geçirildi. Evdeki V.G., H.G. ve O.T., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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