HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 16:32 | Son Güncelleme

Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan üç şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 490 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Olayla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si mahkeme tarafından tutuklandı.
Öte yandan şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 157 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde ticaretinden ve kullanmaktan ayrı ayrı işlem yapılan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Suç makinası tutuklandı! Henüz 17 yaşında ama...Suç makinası tutuklandı! Henüz 17 yaşında ama...
Gözler seçim sonucunda! Joe Biden hakkında merak edilenlerGözler seçim sonucunda! Joe Biden hakkında merak edilenler
En Çok Okunan Haberler
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Diğer Haberler
Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesinde flaş gelişme!
Kayseri'de iş insanının öldürülmesinde flaş gelişme!
Gören vatandaşlar hemen polisi aradı! Böyle bulundu
Gören vatandaşlar hemen polisi aradı! Böyle bulundu
Suç makinası tutuklandı! Henüz 17 yaşında ama...
Suç makinası tutuklandı! Henüz 17 yaşında ama...
İzmir'i vuran 6.6'lık deprem sonrası vatandaşlar Bayraklı'dan kaçıyor
İzmir'de evi hasar görmeyenler de kaçıyor
Çizgili Anadolu Sırtlanı kazada öldü
Nesli tükenme tehlikesi altında! Kazada öldü
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın yargılanmasına başlandı
Pınar Gültekin davası başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.