Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 418 kök Hint keneviri ve 727 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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