YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

31.01.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında 3 zanlı tespit edildi.

Şüpheliler, bulundurdukları uyuşturucuları küçük torbalar halinde satma hazırlığındayken yakalandı.

Zanlıların üst araması, araçları, ev ve eklentilerinde 84 paket halinde 126 gram skunk, 16 sentetik uyuşturucu hap, bir gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu Valiliği evsiz vatandaşları otelde misafir ediyorOrdu Valiliği evsiz vatandaşları otelde misafir ediyor
Kornea nakli olan kameraman, uğradığı saldırı sonucu görme yetisini kaybettiKornea nakli olan kameraman, uğradığı saldırı sonucu görme yetisini kaybetti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:47
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:12
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Dünyaca ünlü kahin uyardı! “İnsan ömrü 220 yıla çıkacak”

Dünyaca ünlü kahin uyardı! “İnsan ömrü 220 yıla çıkacak”

Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı

Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.