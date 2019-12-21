Ordu'da uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama

Turgut DAĞDEVİREN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ünye ve Fatsa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda, biri kadın, 22 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. 19 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

