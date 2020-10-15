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Ordu’da uyuşturucuya geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 16:13 | Son Güncelleme

Ordu’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, bir miktar uyuşturucu madde, sahte para ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli şahsın üstleri ile aracında, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 300 adet ecstacy hap, 30 gram metamfetamin, 25 gram toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet tabanca fişeği, 1 adet sahte 100 dolar, 4 adet sahte 100 TL 1 adet sahte 50 TL, 1 adet hassas terazi, 1 adet metamfetamin uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Ordu’da uyuşturucuya geçit yok

Ordu’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, bir miktar uyuşturucu madde, sahte para ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli şahsın üstleri ile aracında, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 300 adet ecstacy hap, 30 gram metamfetamin, 25 gram toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet tabanca fişeği, 1 adet sahte 100 dolar, 4 adet sahte 100 TL 1 adet sahte 50 TL, 1 adet hassas terazi, 1 adet metamfetamin uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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