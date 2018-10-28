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Ordu'da vosvoslarla Cumhuriyet Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

Ordu'nun "Sakin Şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde buluşan vosvos tutkunları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünü konvoy eşliğinde kutladı

Ordu'da Vosvos tutkunları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Konvoyu" etkinliğinde bir araya geldi.

Perşembe Kaymakamlığı, Perşembe Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Cumhuriyet Konvoyu" etkinliği, "Sakin Şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde gerçekleştirildi.

Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen çok sayıda Vosvos sahibine, kentteki bisiklet kulüpleri de destek verdi.

Çeşitli illerden katılımın olduğu etkinlikte araçlar, yaklaşık 30 kilometre süren konvoyun ardından Yason Burnu'nda toplanıldı. Etkinlik, araçlarla "ATA" yazısının oluşturulması ve katılımcılara hamsi ikramıyla sona erdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in, Atatürk'ün emanet ettiği en büyük eser olduğunu belirterek, "Bugün Ordu'da coşkuyla kutlamanın keyfini yaşıyoruz. Perşembe'nin Sakin Şehir olması hasebiyle bizim için de çok önemli." dedi.

Etkinliğin tamamlandığı Yason Burnu'nun, tarihi misyonu bulunan bir alan olduğuna dikkati çeken Toparlak, bu alanda yüzlerce katılımcıyla programın oldukça güzel geçtiğini söyledi.

Ordu Vosvos Kulübü Derneği Başkanı Şükür Odabaşı ise Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir araya geldiklerini ifade ederek, etkinliğe Ordu'nun yanı sıra Giresun, Trabzon, Rize ve Samsun gibi illerden de katılım olduğunu kaydetti.

Odabaşı, yeşil ve mavinin bir arada olduğu Perşembe'de böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemli olduğunu belirterek, yaklaşık 1 saat süren konvoy boyunca yöre halkının kendilerine destek verdiğini söyledi.

Ordu Bisiklet Safari Gençlik Spor Kulübü Başkanı Murat Arslan da çok anlamlı bir etkinliğe destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, güzel hava sayesinde katılımın oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Vosvos sürücüsü Cansu Pir, etkinliğe katılmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Etkinliğin organizatörü Metin Aydın da program kapsamında, Vosvos tutkunları ve bisikletli gruba yaklaşık 300 kilogram hamsi ikram ettiklerini söyledi.

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