Ordu'da vosvoslarla Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in, Atatürk'ün emanet ettiği en büyük eser olduğunu belirterek, "Bugün Ordu'da coşkuyla kutlamanın keyfini yaşıyoruz. Perşembe'nin Sakin Şehir olması hasebiyle bizim için de çok önemli." dedi.

Ordu Vosvos Kulübü Derneği Başkanı Şükür Odabaşı ise Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir araya geldiklerini ifade ederek, etkinliğe Ordu'nun yanı sıra Giresun, Trabzon, Rize ve Samsun gibi illerden de katılım olduğunu kaydetti.

Odabaşı, yeşil ve mavinin bir arada olduğu Perşembe'de böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemli olduğunu belirterek, yaklaşık 1 saat süren konvoy boyunca yöre halkının kendilerine destek verdiğini söyledi.

Ordu Bisiklet Safari Gençlik Spor Kulübü Başkanı Murat Arslan da çok anlamlı bir etkinliğe destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, güzel hava sayesinde katılımın oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Vosvos sürücüsü Cansu Pir, etkinliğe katılmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Etkinliğin organizatörü Metin Aydın da program kapsamında, Vosvos tutkunları ve bisikletli gruba yaklaşık 300 kilogram hamsi ikram ettiklerini söyledi.

