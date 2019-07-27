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Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:47 | Son Güncelleme

Ordu’da şubat ayında yasaklanan yamaç paraşütü yasağının yeniden başlaması için umut doğdu.Şubat ayında Boztepe’den yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptıktan sonra teleferik tellerine takılarak düşen yamaç paraşütçüsü Hüseyin İlhan’ın ölümünün ardından durdurulan ve bir süredir yasaklanan yamaç paraşütünün yeniden başlaması için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu’da şubat ayında yasaklanan yamaç paraşütü yasağının yeniden başlaması için umut doğdu.
Şubat ayında Boztepe’den yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptıktan sonra teleferik tellerine takılarak düşen yamaç paraşütçüsü Hüseyin İlhan’ın ölümünün ardından durdurulan ve bir süredir yasaklanan yamaç paraşütünün yeniden başlaması için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler harekete geçti.
Dünyada yamaç paraşütü sporu için en uygun sayılı alanlardan biri olan Boztepe’den yamaç paraşütünün yeniden başlatılması için ilgili kurumlarla görüşmelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilk olarak zirvedeki atlama alanının yeniden düzenlenmesi talimatını verdi. İlk olarak yamaç paraşütçülerinin ağaçlara yakın olduğu için rahat bir atlayış yapamadığı atlama alanı yükseltildi. Türk Hava Kurumu tarafından kaza sonrası oluşturulan rapordaki eksiklerin Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilmesi sonucunda Türk Hava Kurumuna tekrar rapor hazırlaması için Altınordu Kaymakamlığı tarafından talepte bulunuldu.
Türk hava Kurumundan gelen ekipler hafta sonunda atlayış yaparak test yaptı. Atlayışların sorunsuz gerçekleşmesi yasağın kaldırılacağı umudunu doğurdu. Türk Hava Kurumu hafta içinde kararını açıklayacak. Yetkililer, yasağın kalkabileceğine dikkat çektiler.

Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor

Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor

Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor

Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor

Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor

Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor

Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor

Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor

Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor

Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor

Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor

Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor

Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor
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