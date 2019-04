Ordu'da yamaç paraşütü yasağının kaldırılması isteniyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da, 11 Şubat'ta, Boztepe'den yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptıktan sonra teleferik tellerine takılıp, düşen Hüseyin İlhan'ın ölümünün ardından Altınordu Kaymakamlığı'nca sportif ve ticari amaçlı yamaç paraşütlerine yasak getirildi. Yamaç paraşütçüleri, spor için uygun alana getirilen yasağın kaldırılmasını istedi. Türk Hava Kurumu'ndan gelecek uzman ekibin hazırlayacağı raporla yasak kararı, yeniden ele alınacak.

Boztepe'den 11 Şubat'ta yamaç paraşütüyle 'tandem' adı verilen ikili atlayış yaptığı sırada teleferik tellerine takılarak, düşen Hüseyin İlhan'ın yaşamını yitirdiği, Eren Şalcı'nın da yaralandığı olay sonrası Altınordu Kaymakamlığı'nca sportif ve ticari amaçlı yamaç paraşütlerine yasak getirildi. Türkiye'de son yıllarda yamaç paraşütü sporcularının ilgisini çeken, kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe, teleferikle ulaşım kolaylığı dolayısıyla her mevsim tercih ediliyor. Yamaç paraşütçüleri de spor için uygun olan alana getirilen yasağın kaldırılmasını istiyor. Türk Hava Kurumu'ndan gelecek uzman ekibin hazırlayacağı raporla yasak kararının yeniden ele alınacağı belirtildi.

'YASAĞIN BİR AN ÖNCE KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ'

Ordu Sportif Havacılık Kulübü Başkan Yardımcısı Durmuş Şahin, üzücü kaza nedeniyle kentte yamaç paraşütünün yasaklandığını, ardından Türk Hava Kurumu yamaç paraşütü pilotlarının kente gelerek, inceleme yaptığını, hazırlayacakları rapor doğrultusunda yasakla ilgili nihai kararın verileceğini söyledi. Şahin, "Üzücü bir kaza meydana geldi, bundan dolayı çok üzgünüz. Boztepe yamaç paraşütüne kapatıldı, 2 aydır kapalı. Gerekli yerlere dilekçe ile başvuruda bulunduk, olumlu sonuç alamadık. Yamaç paraşütünün turizme katkısı çok büyük. Yaklaşık 30 yıldır Boztepe’de yamaç paraşütü var. Turizm sezonu açılıyor, ortada belirsizlik var, bunun kaldırılmasını istiyoruz. Türk Hava Kurumu'ndan gelen yamaç paraşütçüleri oldu, burada rapor tutacak. Bu rapor doğrultusunda çıkacak sonuca göre hareket edilecek. Rapordan olumlu bir sonuç bekliyoruz. Bir an önce yasağın kaldırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'YENİDEN TURİZME KAZANDIRILSIN'

Ordu'da turizm seyahat acentesi işletmecisi Erhan Özata ise yamaç paraşütü faaliyetlerinin tamamen yasaklanmasıyla kent turizminin de olumsuz etkilendiğini kaydederek, "İl dışından bağlantılı olduğumuz acenteler tur gönderdiklerinde, 'Yamaç paraşütü yapabiliyor muyuz?' diye soruyorlar. Maalesef 'Tepe kapalı' diyoruz. Boztepe ciddi bir destinasyon yeri. Aynı kazanın benzeri Pamukkale'de de oldu; fakat kısa sürede açıldı. Bizim tepemiz hala açılmadı. Bir an önce açılıp, yeniden turizme kazandırılmasını istiyoruz. Buradaki pilot arkadaşlarımızın da bir an önce uçmasını istiyoruz" dedi.

Yamaç paraşütü sporcularından Mine Marangoz da eğitimini Denizli ve Fethiye'de tamamlayacağını, bunun için de antrenmanlarını Ordu'da yapması gerektiğini belirterek, "Bu sporu severek yapıyorum. Yeni başladım, bir sporcu olarak yasağın kaldırılmasını bekliyoruz. Sezon geliyor; açılıp, açılmayacağı belli değil. Yamaç paraşütünün turizme katkısını hepimiz biliyoruz. Boztepe'de yasak var, üzgünüz. Sporcu olarak şu anda beklemekten başka bir şey gelmiyor elden. Her şey istediğimiz gibi olacakken biz uçamıyoruz" diye konuştu.