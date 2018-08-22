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Ordu'da yaralı karaca hastanede tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 20:25 | Son Güncelleme

Ordu'da yaralı karaca hastanede tedavi edildi

Ordu'da köpeklerin yaraladığı değerlendirilen karaca, hastanede tedavi edildi.

Fatsa ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'ndeki bahçede yaralı bir karaca gören vatandaşlar, araca taşıdıkları hayvanı Fatsa Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine getirdi.

Burada muayene edilen karacaya çekilen röntgende, vücudunda herhangi bir kırık tespit edilmedi.

Karacanın köpeklerin saldırısı sonucu kalçasında oluştuğu değerlendirilen yara ise hastanedeki doktorlarca temizlenip sarıldı.

Tedavinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, bir süre sonra doğaya salınacak.

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Hastanede tedavi edildi ordu Yaralı Karaca

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