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Ordu'da yavru kedi ayakları kesilmiş halde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 22:12 | Son Güncelleme

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, ayakları kesilen yavru kedi ölü bulundu.

Ordu'da yavru kedi ayakları kesilmiş halde ölü bulundu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, ayakları kesilen yavru kedi ölü bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.
Olay bugün Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, yavru bir kedinin üç ayağının kesildiğini ve öldüğünü görünce duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplarken, Bucak Mahallesi'nde de bir kedinin kuyruğunun kesildiği de ileri sürüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için Ordu Valiliği de harekete geçerek inceleme başlattı. Polis bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, olayın şüphelilerinin yakalanması için soruşturma başlattı.

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