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Ordu'da yaylacılar kara yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 09:48 | Son Güncelleme

ORDU'da dün gece yüksek kesimlere yağan kar, yaylaları beyaza bürüdü.

Nedim KOVAN/ORU, (DHA) - ORDU'da dün gece yüksek kesimlere yağan kar, yaylaları beyaza bürüdü. Çobanlar da büyük ve küçükbaş hayvanları ile yaylalardan dönüşe geçti.
Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleride kar yağışı etkili oldu. Ordu ve Giresun'un yüksek rakımlı yaylaları, dün gece yağan karla beyaza büründü. Yaylalarda olan çobanlar da kar sürpriziyle karşılaştı. Yağan kar nedeniyle hayvanların yiyecek bulması zorlaşırken, çobanlar sürüleriyle yaylalardan dönmeye başladı.

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