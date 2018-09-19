HABER

Ordu'da yaylada silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:42 | Son Güncelleme

Ordu'da yaylada silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesine bağlı Ericek Yaylası'nda Cemil Koç ile Oğuzhan ve Erhan Kandazoğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında silahla ateş edilmesi sonucu Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kuzenler Oğuzhan ve Erhan Kandazoğlu ise Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
"Sırbistan, 15 Temmuz'da tereddütsüz bir duruş sergiledi""Sırbistan, 15 Temmuz'da tereddütsüz bir duruş sergiledi"
FETÖ’nün sözde ‘bölge muhasebe imamı’ tramvay durağında yakalandıFETÖ’nün sözde ‘bölge muhasebe imamı’ tramvay durağında yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemil Koç öldü ordu Yaylada silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’nün sözde ‘bölge muhasebe imamı’ tramvay durağında yakalandı

FETÖ’nün sözde ‘bölge muhasebe imamı’ tramvay durağında yakalandı

Habertürk canlı yayınında gergin anlar! Nuh Albayrak'ın sözleri sonrası Muharrem İnce programa bağlandı!

Habertürk canlı yayınında gergin anlar! Nuh Albayrak'ın sözleri sonrası Muharrem İnce programa bağlandı!

Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!

Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.