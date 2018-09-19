Ordu'da yaylada silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesine bağlı Ericek Yaylası'nda Cemil Koç ile Oğuzhan ve Erhan Kandazoğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında silahla ateş edilmesi sonucu Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kuzenler Oğuzhan ve Erhan Kandazoğlu ise Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

