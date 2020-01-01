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  4. Ordu’da yeni bir Ceren Özdemir doğdu

Ordu’da yeni bir Ceren Özdemir doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

Ordu’da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğine 3 Aralık 2019’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir’in adını veren anne Emine Özdemir, Ceren Özdemir’i üç gün üst üste rüyasında görünce kızına Ceren ismini vermeyi kararlaştırdığını söyledi.Ordu’nun Altınordu ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yeni yıla girilen ilk dakikalarda 00.05’te Emine-Aşkın Özdemir çiftinin bir kızları oldu.

Ordu’da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğine 3 Aralık 2019’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir’in adını veren anne Emine Özdemir, Ceren Özdemir’i üç gün üst üste rüyasında görünce kızına Ceren ismini vermeyi kararlaştırdığını söyledi.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yeni yıla girilen ilk dakikalarda 00.05’te Emine-Aşkın Özdemir çiftinin bir kızları oldu. Bebeğe 3 Aralık 2019’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir’in adı verildi.
Anne Emine Özdemir, doğumdan bir süre önce 3 Aralık 2019’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir’i rüyasında görünce kızına Ceren ismini vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Anne Emine Özdemir, “Ceren Özdemir ile bir akrabalığımız yok. Ancak soyadı benzerliğimiz var. Ceren’in öldürülmesine bütün aileci üzülmüştük. Doğumdan bir süre önce üç gün üst üste Ceren’i rüyamda gördüm. Bunda da bir hayır var deyip kızıma Ceren’in ismini vermeye karar verdik. Yeni bir Ceren doğdu” dedi.
Anne Emine Özdemir’in annesi Kısmet Özdemir’de, kendilerinin Kabadüz ilçesinde olduklarını, Ceren Özdemir ile soyadı benzerliği taşıdıklarını belirtti. Kısmet Özdemir, “Ceren’in öldürülmesine çok üzülmüştük. Ayrıca soyadı benzerliği olması da bizi kendisine daha çok yakınlaştırdı. Torunuma Ceren’in ismini koyduğumuz için mutluyuz” diye konuştu.

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