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Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:36 | Son Güncelleme

Ordu’da 4 yıl önce sahil düzenlemeleri kapsamında yerinden alınan ışıklı Atatürk silüeti, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla yeniden düzenlenerek yerine konuldu.Sahil düzenlemesi ve rıhtım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamuoyu tarafından Atatürk siluetinin yerine konulması isteğine kayıtsız kalmayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Atatürk hepimizin ortak değeridir.

Ordu’da 4 yıl önce sahil düzenlemeleri kapsamında yerinden alınan ışıklı Atatürk silüeti, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla yeniden düzenlenerek yerine konuldu.
Sahil düzenlemesi ve rıhtım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamuoyu tarafından Atatürk siluetinin yerine konulması isteğine kayıtsız kalmayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Atatürk hepimizin ortak değeridir. Daha estetik ve modern bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Biz bir aileyiz ve ortak değerlerimiz var. Ordu bir ivme yakaladı ve bu ivme giderek artacak. İpi hep beraber göğüsleyerek Ordu’yu marka bir şehir yapacağız” dedi.

19 Eylül’de açılışı yapılacak
Büyükşehir Belediyesi 125 santimetre yüksekliğinde, 5.5 metre genişliğindeki ledli Atatürk siluetinin montaj çalışmalarına devam ediyor. Siluet beton kaide yapılarak granitle kaplanacak. Işıklı kaide üzerine ise belediye logosu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü yazılacak. Çalışmalar kapsamında üst siluet tamamlanırken aydınlatma denemeleri başladı. Logolar, yazılar ve granit montajı yapılacak olan çalışma Atatürk’ün Ordu’ya geliş tarihi olan 19 Eylül 1923’te Ordu’ya geliş tarihi esas alınarak 19 Eylül’de açılışı yapılacak.

"Hilmi Güler Ordu’nun geçmişine sahip çıkıyor"
Özlemle bekledikleri bir çalışmayı hayata geçirdikleri için duyarlı davranışından dolayı Başkan Güler’e teşekkür eden vatandaşlar, "Yıllardır rıhtımdaki yerinde bulunan Atatürk siluetinin daha modern haliyle mevcut yerine yerleştirilmesi bizleri çok mutlu etti. Ordu’nun geçmişine sahip çıkan ve geleceği için gece gündüz çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu

Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu

Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu

Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu

Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu

Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu

Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu

Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu

Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu

Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu

Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu

Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu

Ordu’da yenilenen Atatürk silüeti yerine konuldu
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