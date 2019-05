Ordu'da yerleşim ve tarım arazileri kayıyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da geçen yıl Ağustos ayında etkili olan sel afetinin ardından zeminde oluşan toprak hareketleri, kentte heyelanları tetikledi. Geride kalan 8 ayda Altınordu, Çaybaşı, Aybastı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Perşembe ve Ünye ilçelerinde heyelan sonucu 182 konut tahliye edildi, yol ve tarım arazilerinde hasar oluştu. AFAD tarafından tahliye edilen her konut sahibine ise 8 bin 500'er lira kira yardımı verildi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, nakil işlemi yapılan 182 konut sahibine toplam 1 milyon 547 bin lira kira yardımı yapıldığını belirterek, "Genel hayata etkililik kapsamında tahliye edilen 160 konut sahiplerine hak sahipliği çalışması yapılarak, uygun yerleşim alanlarına yeni afet konutları inşa edilecektir" dedi.

809 TON FINDIK SELDEN ZARAR GÖRDÜ

Ordu'da geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen sel afetinde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. 9 köprünün yıkıldığı, 820 noktada heyelanın meydana geldiği kentte, 41 ev boşaltıldı. 43 bin 476 dekarlık alandaki 809 ton fındık selden zarar görürken, 165 milyon TL'lik maddi zarar oluştu. Sel afetinin ardından zeminde oluşan toprak hareketleri, kentte heyelanları da tetikledi. Geride kalan 8 ayda Altınordu, Çaybaşı, Aybastı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Perşembe ve Ünye ilçelerinde heyelan sonucu 182 konut tahliye edildi, yol ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

VALİ: KİRA YARDIMI YAPILIYOR

Ordu Valisi Seddar Yavuz, heyelan bakımından oldukça hassas bir bölge olan kentin afet haritasının da AFAD tarafından çıkarıldığını söyledi. Geçmiş dönemlerde çok engebeli arazilere evlerin yapıldığını, vatandaşların arsa bulmakta zorlandığını vurgulayan Vali Yavuz, "Devlet olarak bizim birinci önceliğimiz vatandaşımızın saçının teline zarar gelmemesidir, yani can güvenliğidir. Biz diyoruz ki 'Cana gelmesin, mala gelsin'. Malı, büyük devlet olarak telafi ederiz, hep ettik. Aybastı ilçemizde 32 konut, Çaybaşı'da 21, Fatsa'da 17, Gölköy'de 72, Perşembe'de 8, Gürgentepe'de 1, Ünye'de 8, İkizce'de 1 olmak üzere toplam 160 konut için nakil kararı alındı ve tahliye edildi. Tahliye edilen yerler afet bölgesi ilan edildi. Her konut için konut sahiplerine de 8 bin 500'er lira kira yardımı yapılıyor" dedi.

'AFET KONUTLARI İNŞA EDİLECEK'

Tahliye edilen 182 konut sahibine toplam 1 milyon 547 bin lira kira yapımı yapıldığını da belirten Vali Yavuz, “Genel hayata etkililik kapsamında nakil edilen 160 konut sahiplerine hak sahipliği çalışması yapılarak, uygun yerleşim alanlarına yeni afet konutları inşa edilecektir. Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, Korkan ve Ulubey ilçelerimizde de 22 konut genel hayata etkisizlik kapsamında değerlendirilmiştir. Geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen sel ve heyelan afetinden etkilenen 32 konut içinde önleyici duvar yapılacak" diye konuştu.