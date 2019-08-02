Ordu'da yerli ve yabancı turist sayısında artış

Ordu Valisi Seddar Yavuz, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 18'lik bir artışla 2019 yılının ilk 6 ayında Ordu'da 300 bin 311 yerli ve yabancı turistin konaklama yaptığını bildirdi.

Vali Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ve yabancı turistler tarafından Ordu'ya gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, yaz döneminde Ordu'daki konaklama tesislerinde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldığını aktardı.

2019 yılının ilk 6 ayında Ordu'da gerçekleşen konaklama istatistikleri hakkında bilgi veren Yavuz, "2018 yılının ilk 6 ayında Ordu'da konaklayan yerli turist sayısı 235 bin 463 iken, 2019 yılının ilk 6 ayında bu rakam yüzde 16'lık bir artışla 272 bin 431 oldu. Aynı şekilde 19 bin 273 olan yabancı turist sayısı, yüzde 44'lük bir artışla 27 bin 880 oldu. Toplamda ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 18'lik bir artışla 2019 yılının ilk 6 ayında Ordu'da 300 bin 311 yerli ve yabancı turist konaklama yaptı." ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı turist artışının, esnafın yüzünü güldürdüğüne işaret eden Yavuz, şöyle devam etti: