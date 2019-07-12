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Ordu'da yılan istilası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

ORDU'da, boyları 2 metreye yaklaşan yılanlar, indikleri köy ve mahallelerde bölge sakinlerini tedirgin ediyor.

Ordu'da yılan istilası

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da, boyları 2 metreye yaklaşan yılanlar, indikleri köy ve mahallelerde bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Yılan ısırması sonucu 1 kişi, hastanelik olurken, bölgede sopa ve tüfeklerle yılanlar öldürülmeye çalışılıyor.
Kentte boyları 2 metreyi bulan yılanlar, köy ve mahallelere inince yöre sakinlerinin korkmasına neden oldu. Özellikle sağanak sonrası yuvalarından çıkan yılanlar, evlere ve ahırlara giriyor. Ulubey ilçesine bağlı Kumanlar Mahallesi'nde, fındık bahçesinde çalışan Ali Özdemir'i yılan ısırdı. Özdemir, Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ünye'nin Güzelkale Mahallesi'nde yaşayan Murat Pehlivan'ın ise evine yılan girdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yakalama aparatıyla yılanı canlı yakalayarak, doğaya bıraktı.
Gölköy'de de hayvanlarına ot biçmek için bahçeye giden Fatma Şimşek, yılan görünce çığlık attı. Komşularının yardımına koştuğu Şimşek, "Çok korktum, büyük yılan vardı. Komşularım sesimi duyunca beni kurtarmaya geldi. Halen korkuyorum ama mecburen hayvanlarıma yine ot biçmeye devam edeceğim" dedi.
Bu olay üzerine köylüler ve mahalleli, yılanları sopa ve tüfeklerle öldürmeye çalıştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ise yılanların, biyoçeşitliliğin korunması açısından öldürülmesinin yasak olduğu, aksi davrananlara para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuyor.

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Ordu'da yılan istilasıOrdu'da yılan istilasıOrdu'da yılan istilasıOrdu'da yılan istilası

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