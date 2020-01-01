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  4. Ordu’da yılın ilk bebeğinin adı Ceren Özdemir oldu

Ordu’da yılın ilk bebeğinin adı Ceren Özdemir oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Ordu’da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe, 3 Aralık 2019’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir’in adı verildi.Ordu’nun Altınordu ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde gerçekleşen doğumda Emine-Aşkın Özdemir çiftinin bir kızları oldu.

Ordu’da yılın ilk bebeğinin adı Ceren Özdemir oldu

Ordu’da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe, 3 Aralık 2019’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir’in adı verildi.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde gerçekleşen doğumda Emine-Aşkın Özdemir çiftinin bir kızları oldu. Bebeğe 3 Aralık 2019’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir’in adı verildi.
Bebeği ziyaret eden Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren bebeğe altın taktı. Ceren bebeği kucağına alan Vali Yavuz, Emine-Aşkın Özdemir çiftini de kutladı.

Ordu’da yılın ilk bebeğinin adı Ceren Özdemir oldu

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