CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Özellikle yerel basının hem yazılı hem de görsel anlamda, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Torun, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından Boztepe'deki bir otelde dördüncüsü gerçekleştirilen "Yılın Medya" ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin olağanüstü bir ekonomik süreçten geçtiğini, bu sıkıntılı süreçten en çok etkilenenlerin gazeteciler olduğunu söyledi.

Gazetecilerin hem yerel hem de genel anlamda ciddi sorunlar içerisinde olduğunu ileri süren Torun, bu süreçte birçok gazetecinin matbaasını kapatmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Gazetecilik yapmanın çok zorlaştığını öne süren Torun, "Bu noktada özellikle yerel basının hem yazılı hem de görsel anlamda, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir yasa teklifi de hazırlandı ama maalesef bir türlü gündeme gelmedi. Biz sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Torun, Ordu'nun basın anlamında geçmişi köklü olan bir kent olduğunu ve önemli isimlerin burada yetiştiğini ifade etti.