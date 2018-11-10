HABER

Ordu'da "Yılın Medya" ödül töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 00:07 | Son Güncelleme

Törende Anadolu Ajansı Ordu muhabirleri Hayati Akçay "Türk Basını Onur Ödülü"ne, Eyüp Elevli "Yılın Habercisi" ödülüne layık görüldü - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Özellikle yerel basının hem yazılı hem de görsel anlamda, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Özellikle yerel basının hem yazılı hem de görsel anlamda, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Torun, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından Boztepe'deki bir otelde dördüncüsü gerçekleştirilen "Yılın Medya" ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin olağanüstü bir ekonomik süreçten geçtiğini, bu sıkıntılı süreçten en çok etkilenenlerin gazeteciler olduğunu söyledi.

Gazetecilerin hem yerel hem de genel anlamda ciddi sorunlar içerisinde olduğunu ileri süren Torun, bu süreçte birçok gazetecinin matbaasını kapatmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Gazetecilik yapmanın çok zorlaştığını öne süren Torun, "Bu noktada özellikle yerel basının hem yazılı hem de görsel anlamda, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir yasa teklifi de hazırlandı ama maalesef bir türlü gündeme gelmedi. Biz sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Torun, Ordu'nun basın anlamında geçmişi köklü olan bir kent olduğunu ve önemli isimlerin burada yetiştiğini ifade etti.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise Ordu'da basına oldukça önem arz eden organizasyonu düzenleyen 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen ve yönetimini kutladı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da gecede ödül alan gazetecileri tebrik etti.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı da meslektaşları ile güzel bir dayanışma gününde daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen de önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Öte yandan "Yılın Medya" ödül töreninde Anadolu Ajansı Ordu muhabirleri Hayati Akçay "Türk Basını Onur Ödülü"ne, Eyüp Elevli "Yılın Habercisi" ödülüne layık görüldü.

Gecede ayrıca çeşitli kategorilerde ödül almayı hak kazanan gazetecilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül törenine, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı federasyon ve cemiyet başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

PARTNERYumurta kutusuyla yaptı! Sonucu sizi çok şaşırtacak...Yumurta kutusuyla yaptı! Sonucu sizi çok şaşırtacak...
Esenler'de tekstil atölyesinde yangınEsenler'de tekstil atölyesinde yangın
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibiJandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ordu ödül gecesi

En Çok Okunan Haberler

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

İlginizi Çekebilir

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Lavrov ile görüştü

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi

Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.