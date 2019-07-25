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Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 16:29 | Son Güncelleme

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 3 kişi öldü, 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

Mustafa KIRLAK- Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 3 kişi öldü, 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi Özdemir Market Kavşağı'nda meydana geldi. Samsun'dan Giresun yönüne giden Adil Yenigün (57) yönetimindeki 61 S 0909 plakalı Görele Seyehat'e ait yolcu otobüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Sevda Ara (40) yönetimindeki 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüsteki 6 kişi ile otobüsteki yolculardan 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Sevda Ara ve Adil Yenigün ile her iki araçta bulunan Barış Altay (22), Elif Uyur (8), Ergin Kaya (46), Fatma Nur Açıkgöz, Yusuf Uyur (10), Devran Ara (14), Veysel Kargün (51), Şule Çekilmiş (13), Kardelen Çekilmiş (16), Hamide Topal (14), Asuman Durmuş (21) ve Arif Kaya (14) ambulanslarla Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan minibüs sürücüsü Sevda Ara ile Barış Altay ve Elif Uyur doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 3 yaralının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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