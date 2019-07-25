HABER

Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

Mustafa KIRLAK- Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun Dolunay Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Giresun yönüne giden, Görele Seyahat'a ait 61 S 0909 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan dönen 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, her iki araçtaki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak yaralılardan 3'ü tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Yaralılardan bazılarının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Ölen 3 kişiyle yaralıların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü model ölümden döndü! Çürümeye başlayınca...Ünlü model ölümden döndü! Çürümeye başlayınca...
Genç futbolcu evinde ölü bulunduGenç futbolcu evinde ölü bulundu
Bodrum’da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: 3 yaralıBodrum’da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.