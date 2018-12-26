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Ordu'da yolda kalan ambulans ve cenaze aracı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

ORDU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulans ve cenaze araçları, belediye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Ordu'da yolda kalan ambulans ve cenaze aracı kurtarıldı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulans ve cenaze araçları, belediye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Ordu'da yüksek kesimlerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle çok sayıda mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Kumru ilçesine bağlı Konak Mahallesinde hasta almaya giden 112 Acil Sağlık ambulansı kar nedeniyle yolda kaldı. Ambulans iş makinelerinin yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri ulaştığı hastayı alarak hastaneye ulaştırıldı. Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesinde ise cenaze aracı karlı yolda kaldı. Ekiplerin müdahalesi ile cenaze aracı kurtarıldı. Kar yağışının sürdüğü Ordu'da il merkezi ve 14 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

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Ordu'da yolda kalan ambulans ve cenaze aracı kurtarıldıOrdu'da yolda kalan ambulans ve cenaze aracı kurtarıldıOrdu'da yolda kalan ambulans ve cenaze aracı kurtarıldı

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