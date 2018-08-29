Ordu'da yük asansörü halatı koptu, 1 işçi öldü

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU’nun Altınordu ilçesinde, yük asansörü halatının kopması nedeniyle iki duvar arasında sıkışan işçi Mehmet B. hayatını kaybetti.
Olay, Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre işyerine gelen, fırında kullanılan un çuvallarını taşıyan işçi Mehmet B., çuvalları depoya taşımak için yük asansörünü kullandı. Asansör kabini halatının kopması sonucu işçi Mehmet B. iki duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet B’nin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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