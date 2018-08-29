Ordu'da yük asansörünün altında kalan işçi öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fırındaki yük asansörünün altında kalan işçi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Durugöl Mahallesi'ndeki bir fırına un çuvalı taşıyan Mehmet Biçer'in (45) kullandığı yük asansörünün halatı koptu.
Bunun üzerine düşen asansörün altında kalan Biçer, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Biçer'in cesedi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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