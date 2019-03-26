HABER

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 20:32 | Son Güncelleme

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Geyik yönetimindeki 52 LD 133 plakalı otomobil, Gölevi Mahallesi'ndeki Ünye sahil yolunda, Yaşar Taflan'ın kullandığı 44 AAE 929 plakalı otomobille çarpıştı. Taflan'ın kullandığı otomobil ise çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak Mustafa Kaya yönetimindeki 52 FE 511 plakalı otomobile, bu otomobil ise Emine Öztürk idaresindeki 52 AAF 243 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Taflan, Kaya ve Öztürk ile otomobildeki Derya Demirel 112 Acil ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Başvurular başladı! Son gün 1 NisanBaşvurular başladı! Son gün 1 Nisan
İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildiİstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Ünye

En Çok Okunan Haberler

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Başvurular başladı! Son gün 1 Nisan

Fatih'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.