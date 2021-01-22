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Ordudaki aşırı sağ skandalında dava başladı

22.01.2021 18:49 | Son Güncelleme:
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Ordudaki aşırı sağ skandalında dava başladı

Alman Komando Özel Birlikleri'nde görev yapan ve aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen asker hakkında açılan dava başladı.

Sanığın özel arazisinde ordu envanterinden çalıntı bir silah deposu ortaya çıkarılmıştı.Alman Komando Özel Birliklerine (KSK) bağlı bir askere ait arazide bulunan silah deposuyla ilgili dava başladı. Leipzig Eyalet Mahkemesinde yapılan bugünkü ilk duruşmada 45 yaşındaki Philipp S., Alman ordu envanterinden alınan silah ve mühimmattan oluşan bir depoya sahip olduğunu itiraf etti.

Sanık, Alman ordusunda sıklıkla teçhizat sıkıntısı yaşandığını, silah ve mühimmatın eski ve aşınmış durumda olduğunu söyleyerek, depoladığı silah ve mühimmata askerlerin eğitimi için ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü.

1996 yılından beri Alman ordusunda görev yaptığını ve Afganistan'da da görevde bulunduğunu belirten sanık, askerlerini en iyi şekilde eğitmek istediğini ve bu nedenle Alman ordu envanterindeki kullanım dışı silah ve cephaneliği depoladığını kaydetti. Philipp S. mahkemedeki ifadesinde söz konusu malzemenin kullanıma uygun nitelikte olduğunu düşünmediğini ve bunların tehlikesiz olduğunu sandığını dile getirdi.

"Kalaşnikof'u dekorasyon olarak saklamak istedim"

O dönemki bölük komutanının vedası sırasında silah ve cephaneliği özel arazisine gömerek depolamaya karar verdiğini belirten sanık, AK-47 piyade tüfeğini ise dekorasyon olarak saklamak istediğini söyledi.

Sanığın Saksonya eyaletindeki arazisinde geçen yıl Mayıs ayında yapılan aramalarda, aralarında bir adet AK-47 piyade tüfeği, iki kilo patlayıcı madde, binlerce adet tüfek ve tabanca mermisi, bıçak, havalı tüfek ve susturucunun da bulunduğu çeşitli silah, silah parçaları ve mühimmat ortaya çıkarılmıştı.

Sanığın, 2017 yılından beri askeri istihbarat servisinin (MAD) takibi altında olduğu bildirilmişti. Geçen yıl mayıs ayında tutuklanan sanık, kasım ayı sonunda tutuksuz yargılanmak üzere koşullu olarak serbest bırakılmıştı.

Dresden Başsavcılığı, sanığı Muharebe Silahları Kontrol Yasası, Silah Yasası ve Patlayıcı Madde Yasasını ihlal etmekle suçluyor. Başsavcılık, sanığın suçu işleme nedeninin henüz netleştirilemediğini belirterek başka ordu mensuplarının dahli ya da bir ağ oluşturulduğuna dair işaretlere rastlanmadığını kaydetti. Davada kararın mart ayı sonunda çıkması bekleniyor.

Evinde Nazi sembolleri bulunmuştu

Davada sanığın aşırı sağ görüşte olup olmadığının tespiti de önemli rol oynuyor. Mahkemede tanık olarak bulunan Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı soruşturma komisyonu görevlisi, ellerinde sanık askerin bir partide Hitler selamı verdiğini belirten bir tanık ifadesi olduğuna, ancak bu konuda başka bir ayrıntıya ulaşılamadığına işaret etti.

Saksonya eyaleti Adalet Bakanlığının geçen yıl haziran ayında Sol Partinin bir soru önergesine verdiği yanıtta, sanığın evinde yapılan aramada, üzerinde Nazi sembolleri bulunan kartpostal ve etiketler, Nazi SS şarkı kitapları, benzer temalı dergiler ve aşırı sağcıların tercih ettiği Thor Steinar marka çok sayıda tişört gibi çeşitli bulgulara ulaşıldığı kaydedilmişti.

2017 yılından bu yana aşırı sağ bağlantılı skandallarla gündemden düşmeyen KSK hakkında kapsamlı incelemeler başlatılmış, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer kapsamlı reform talimatı vermiş, şüpheli vakaların yoğunlaştığı ikinci bölük de lağvedilmişti. Ordu envanterinden kayıp olarak bildirilen yaklaşık 85 bin mermi ve 62 kilo patlayıcının akıbeti hala bilinmiyor.

AFP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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