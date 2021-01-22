Ordudaki aşırı sağ skandalında dava başladı

Sanığın özel arazisinde ordu envanterinden çalıntı bir silah deposu ortaya çıkarılmıştı.Alman Komando Özel Birliklerine (KSK) bağlı bir askere ait arazide bulunan silah deposuyla ilgili dava başladı. Leipzig Eyalet Mahkemesinde yapılan bugünkü ilk duruşmada 45 yaşındaki Philipp S., Alman ordu envanterinden alınan silah ve mühimmattan oluşan bir depoya sahip olduğunu itiraf etti.

Sanık, Alman ordusunda sıklıkla teçhizat sıkıntısı yaşandığını, silah ve mühimmatın eski ve aşınmış durumda olduğunu söyleyerek, depoladığı silah ve mühimmata askerlerin eğitimi için ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü.

1996 yılından beri Alman ordusunda görev yaptığını ve Afganistan'da da görevde bulunduğunu belirten sanık, askerlerini en iyi şekilde eğitmek istediğini ve bu nedenle Alman ordu envanterindeki kullanım dışı silah ve cephaneliği depoladığını kaydetti. Philipp S. mahkemedeki ifadesinde söz konusu malzemenin kullanıma uygun nitelikte olduğunu düşünmediğini ve bunların tehlikesiz olduğunu sandığını dile getirdi.