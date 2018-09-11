"Ordu'daki başarımız artarak devam edecek"

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kandemir'in, Yılmaz'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Kandemir, ziyarette yaptığı konuşmada, Yılmaz'ın teşkilatlardaki tecrübesini en güzel şekilde belediye hizmetlerine yansıttığını vurgulayarak, Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk ziyaretlerini bölgenin göz bebeği illerinden Ordu'ya yaptıklarını ifade etti.

Erkan Kandemir, "Enver başkanımız teşkilat duayeni olarak bildiğimiz, teşkilatın içerisinden gelen ve teşkilat birikimini belediye hizmetlerine yansıtmış sevdiğimiz ağabeylerimizden bir tanesi. Sayın başkanımızın teşkilat birikiminin ve genel merkezde edindiği tecrübenin, vizyonun belediye hizmetlerine yansıttığını gıyaben duymuştuk. Ordu'daki bu başarının, yükselen bu çıtanın, uyumun ve heyecanın Enver başkanımız koordinesinde artarak devam edeceğine inanıyorum. Kendilerini Ordu'ya yaptıkları hizmetten dolayı tebrik ediyor ve gösterdiği misafirperverlik ve samimi karşılama için teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz da Kandemir'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Yılmaz, Kandemir ile ekibine başarılar dileyerek, yeni görevlerinin hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

