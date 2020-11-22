Ordu’daki canilerin güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ordu’nun Korgan ilçesinde, el, ayak ve ağzı bağlanmış, çarşafa sarılı halde evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı’nın cinayet zanlılarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet, başsavcılığın titiz çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı.

14 Kasım tarihinde Sarıaliç Mahallesi’nde meydana gelen olayda Makbule Sarı, el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı kapatılarak bir çuval içerisinde çarşafa sarılı vaziyette bulunmuştu. Olayın arından Korgan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Makbule Sarı’ın evinin yakınlarında daha önceden işçi olarak çalışmış Hayrettin Görgülü ile Serkan Uluz’un olay tarihine yakın zamanlarda şüpheli hareketleri tespit edildi, soruşturmanın seyri 2 şüpheli üzerine yoğunlaştırıldı. Konuyla ilgili şahısların görüntülerinin yansıdığı farklı yerlerdeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri temin edildi. Saatlerce süren görüntüler titizlikle incelenerek şüpheliler mercek altına alındı.

Evinden çaldıkları televizyonu çöpe atmışlar

Makbule Sarı’nın evinden aldıkları değerlendirilen bir çuval fındık ve televizyona ilişkin görüntü kayıtları da elde edildi. Görüntülerin detaylarında şüphelilerin olaydan önce araç kiraladıkları ve plaka tanıma sistemi geçiş görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca fındık çuvalını taşırken, yağmaladıkları televizyonu çuval içerisinde çöp konteynerine atarken görüntülerine de ulaşıldı.