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Ordu'daki doğal gaz borusunun patlama anı kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 22:52 | Son Güncelleme

Evinin camlarında hasar oluşan Hüseyin Kaya: - "Patlamanın olduğu yerle evim arasındaki mesafe yaklaşık 150 metre. Evimde patlamaya bakan cephede camlar patladı, çerçeveleri eridi."

Ordu'nun Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazkonağı mevkisindeki doğal gaz iletim hattında meydana gelen patlama, bir mescit ile bazı evlerin camlarında hasara yol açtı.

Yazkonağı Mahallesi Muhtarı İhsan Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede bazı hasarlar oluştuğunu belirterek, "Patlamanın olduğu yerin en yakınındaki evde şu an oturan vatandaşımız yoktu. Mescidimiz ile 3 evimiz hasar gördü. Onun dışında başka bir hasarımız yok. Hasarın olduğu evlerde ise camlar kırıldı, çatılarda hasarlar ve güneş enerji sistemlerinde patlama oldu." diye konuştu.

Evinin camlarında hasar oluşan Hüseyin Kaya ise olay anında evde olduğunu ve bir an deprem olur gibi gürültülü bir ses oluştuğunu anlattı.

Pencereden dışarıya baktığında doğal gaz borusundan bir alev yükseldiğini gördüğünü aktararak, "Baktım doğal gaz borusunda patlama var. Ondan sonra can güvenliğimizi aldık. Kendimizi evden dışarıya attık. Canımızı kurtarmaya çalıştık. Patlamanın olduğu yerle evim arasındaki mesafe yaklaşık 150 metre. Evimde patlamaya bakan cephede camlar patladı, çerçeveleri eridi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olay anı bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, patlamanın ve ardından alevin yükselmesi ile bir köpeğin ve evlerinden çıkan bazı vatandaşların koştuğu görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz patlama ordu Ünye

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